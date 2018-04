Estreia hoje 'Insensato Coração', de Gilberto Braga

Insensato Coração entra no ar hoje, mas você, provavelmente, já ouviu falar da novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares nos últimos meses. Primeiro, Ana Paula Arósio, protagonista, não apareceu numa gravação em Florianópolis e deixou o diretor Dennis Carvalho na mão. Depois, por não aguentar o ritmo das gravações, foi a vez de Fábio Assunção abandonar a produção. Por esses problemas, gravações foram refeitas em ritmo de fast food.

Paola Oliveira e Gabriel Braga Nunes foram chamados para substituir os dois desistentes. Alguns capítulos foram regravados. Mas Dennis soube contornar os percalços. Acelerou o passo, contou com a ajuda de parceiros de peso - como Gloria Pires, Antonio Fagundes, Tarcísio Meira, Lázaro Ramos e Camila Pitanga - e aproveitou o roteiro digno de novelão.

Com elenco de estrelas, Insensato Coração irá explorar perfis de personagens bem comuns nas histórias da dramaturgia. Entre eles, o garanhão (vivido por Lázaro Ramos), a gostosona que tenta se dar bem na vida (Deborah Secco) e o bom e velho conflito entre irmãos - essa é a quinta novela de Gilberto Braga que explora esse tipo de conflito familiar. As brigas protagonizadas por Antonio Fagundes e José Wilker serão tão intensas quanto as das irmãs gêmeas Paula e Taís (Alessandra Negrini) de Paraíso Tropical, último folhetim do autor na Globo. Na trama, a vilã Taís roubava o namorado - Daniel (Fábio Assunção) - da irmã. Agora, a história se repetirá. Raul (Antonio Fagundes) irá flagrar a mulher, Wanda (Natália do Vale), na cama com o irmão dele, Umberto (vivido por José Wilker). Esse não será o único problema que Raul irá encarar como chefe de família. Ele terá de colocar o filho Léo, vivido por Gabriel Braga Nunes, na linha.

Mas será o triângulo amoroso entre Pedro (Eriberto Leão) - filho de Raul e Wanda e irmão de Léo (Gabriel Braga Nunes) - Luciana (Fernanda Machado) e Marina (Paola Oliveira) a história central. Luciana, noiva de Pedro, convida a melhor amiga de faculdade, Marina, para ser sua madrinha. No entanto, num voo do Rio de Janeiro para Florianópolis, Pedro e Marina se esbarram e se apaixonam. Mas Marina não sabe que ele é noivo de sua amiga. E começa a confusão. Pedro larga Luciana no altar, sofre um acidente de avião (a Globo comprou uma aeronave, fabricada especialmente para funcionar como cenário) e fica paraplégico. Dramático demais? Talvez. Mas Gilberto Braga destaca que Insensato também tem função de entreter o público.

E para isso, o autor vai contar com o humor da atriz Maria Clara Gueiros - que interpretará Bibi, uma apaixonada por jovens bonitões - e na família Batista, formada por Haidê (Rosi Campos), Natalie (Deborah Secco) e Roni (Leonardo Miggiorin). Nesse núcleo, Natalie é uma ex-participante de reality show, que, com o apoio do promoter Roni, fará de tudo para subir na vida. Enquanto isso, Haidê - mãe de Natalie (Rosi Campos) tenta sustentar a casa com um salário que ganha como faxineira num bar. As informações são do Jornal da Tarde.