Estreia hoje em todo mundo a continuação 'Transformers'

Desta vez, Sam, seus amigos Autobots e uma força militar especial, batizada de Nest, têm de salvar o mundo das garras do poderoso vilão Fallen. Os efeitos especiais são um caso à parte. E não poderia ser diferente, tendo Spielberg como produtor. As cenas de combates aéreos e marítimas só não impressionam mais do que assistir ao supervilão Devastator, literalmente, devastar as Pirâmides do Egito. Neste, 46 tipos diferentes de Transformers são apresentados, no primeiro foram apenas 14.

Exceto por isso, o longa se resume a longos tiroteios, extensas cenas de lutas e declarações de amor entre o mocinho Sam e a mocinha Mikaela. São 147 minutos de projeção, com participações especiais que merecem registro. Como a do ator anão Deep Roy, que fez o Oompa-Loompa, na segunda versão do longa "A Fantástica Fábrica de Chocolate", e aqui interpreta um policial egípcio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.