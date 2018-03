Estreia hoje em SP peça 'Por Que Os Homens Mentem?' O espetáculo "Por Que Os Homens Mentem?", da Cia de Comédia Nósmesmos, estreia hoje e segue em temporada até o dia 24 de setembro, com apresentações às quartas e quintas-feiras, no Teatro Augusta, em São Paulo. Inspirada no livro "As mentiras que os homens contam", de Luís Fernando Veríssimo, a peça mostra situações do cotidiano em que a mentira se torna fundamental para a sobrevivência dos relacionamentos.