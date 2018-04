Estreia hoje em Londres novo filme de 'Harry Potter' A capital inglesa amanheceu agitada hoje por conta do bruxo Harry Potter. O jovem mágico e sua trupe prometem arrastar uma multidão ao Odeon e ao Empire Leicester Square, dois dos cinemas mais tradicionais da cidade que hoje abrigam a première mundial de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", que tem estreia mundial no dia 15.