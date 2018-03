Estreia hoje 'Coração Louco', com Jeff Bridges

Já nos primeiros minutos de projeção é possível ter uma ideia de como o longa será: Bad Blake dirige um carro velho pelos desertos do meio-oeste norte-americano, parando em pequenas cidades para se apresentar em lugares como boliches e botecos. A aura de celebridade ainda o acompanha, já que ele é reconhecido por onde passa. Mas a decadência também se mostra presente.

No boliche, por exemplo, é avisado pelo dono de que não pode fumar lá dentro e terá descontado de seu cachê o drinque que beber. O público é composto em sua maioria por velhos e saudosos fãs. Há anos que Blake não compõe nada novo e vive sem dinheiro.

A vida de Bad começa a mudar quando ele conhece a jornalista Jean Craddock (Maggie Gyllenhaal, indicada a Melhor Atriz Coadjuvante). Ao entrevistá-lo, surge uma relação de cumplicidade entre os dois, até que eles começam a namorar.

Com orçamento reduzido, o filme já arrecadou, somente nos Estados Unidos, mais de US$ 20 milhões e tem por mérito a ótima atuação de Jeff Bridges e a bem cuidada trilha sonora, assinada por T-Bone Burnett e Ryan Bingham. O roteiro é baseado no livro homônimo de Thomas Cobb, publicado em 1987. As informações são do Jornal da Tarde.