Estreia hoje comédia romântica 'A Verdade Nua e Crua'

Com ares de guerra dos sexos, a comédia romântica mostra o encontro entre dois extremos. Apesar de bonita, Abby tem dificuldade em encontrar um namorado. Controladora, ansiosa e cheia de critérios, está à procura de um homem que cumpra todos os quesitos da sua lista de exigências. "Esse homem está em algum lugar", garante a personagem. Já Mike tem um programa no qual ensina as mulheres o que realmente faz um homem se apaixonar: muita beleza, poucas críticas, sorrisos e nada de controle.

Mike é convidado a trabalhar no programa produzido por Abby, que despreza o seu jeito rude e suas ideias sobre o amor. Em meio a uma das brigas da dupla, nasce um acordo controverso: Mike promete ajudar Abby a conquistar seu vizinho, um médico bonitão interpretado por Eric Winter. Se não der certo, ele se demite do programa e deixa a mocinha em paz. Mike vira uma espécie de treinador de Abby, que aprende o que vestir, falar e ainda como fingir, até na cama.

Dirigida pelo australiano Robert Luketic ("Legalmente Loira"), a produção é marcada por cenas rápidas, muita ação e nenhum espaço para o público respirar ou se perder. Há boas sacadas e piadas que privilegiam conteúdos sexuais. Diferentemente de outros longas do mesmo gênero, este consegue apresentar algumas surpresas ao longo de seus 96 minutos de duração. As informações são do Jornal da Tarde.