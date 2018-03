Estreia hoje 'Caras & Bocas', nova novela da Globo

Destaque para Malvino Salvador, que faz o primeiro protagonista da carreira. ?O Gabriel é aparentemente um machão, mas que convive com a frustração de ter guardado o sonho de estudar artes plásticas numa caixinha, para poder sustentar a família?, explica o autor.

Gabriel foi para Londres com uma bolsa de estudos em 1993, mas teve de retornar ao Brasil por causa da morte do pai. Assumiu o bar da família na Lapa e virou um charmoso pasteleiro. Em 93, ficou também enterrado o namoro com Dafne, com quem ele teve uma filha - Bianca (Isabelle Drummond) - sem saber. ?A novela fala das relações familiares com muito humor?, observa Malvino. ?A Bianca sempre quis encontrar o pai, mas quando encontra - surpresa -, ele é um pasteleiro. Não é bem quem ela esperava. A relação dois se desenvolve de um jeito muito bacana.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.