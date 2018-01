Estreia hoje a peça 'Corte Seco', com Eduardo Moscovis O público se acomoda nas poltronas. Os atores caminham pelo tablado. A impressão é de desordem, de que as cortinas não irão se abrir. Mas as luzes se apagam. No canto esquerdo do cenário, a diretora, munida de um microfone, vira elemento do espetáculo. O roteiro deslancha, mas ela interrompe a peça e chama, por número, a cena que deseja. Daí em diante, ficção e a realidade se confrontam em "Corte Seco", e os atores Eduardo Moscovis e Marjorie Estiano improvisam no palco do Sesc Consolação, em São Paulo. A obra da Cia Vértice de Teatro estreia hoje, às 21h, e encerra a trilogia da diretora Christiane Jatahy iniciada com "Conjugado" (2004) e "A Falta que nos Move" (2005).