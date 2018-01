Estreia hoje 10ª edição do 'Big Brother Brasil' na Globo

Independentemente das motivações de Boninho, que recebeu nada menos do que 370 mil inscrições, parte da comunidade gay está animada e aposta que o BBB 10 será uma ferramenta para combater o preconceito. "Acredito que essa escolha vá mostrar que somos cidadãos de direitos e deveres como os outros. Não vivemos só de festa e badalação", diz Alexandre Santos, presidente da associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo e amigo de Dicesar Ferreira. Ele não descarta que a presença homossexual no jogo promova um ambiente muito mais interessante do que nas edições anteriores. "Vamos ver um dos programas mais animados. Se Dicesar se ?montar? vai ser show", aposta Santos.

Na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão estarão ainda figuras conhecidas da internet, como o estudante Sérgio Francischini, 20 anos, dono do fotolog Senhor Orgastic, e a publicitária Tessalia Serighelli, 22 anos, conhecida no mundo virtual como Twittess. Além dessas semicelebridades, o BBB 10 terá no elenco uma policial militar baiana, um barman de São Paulo e um personal trainer do Rio de Janeiro, entre outros. Dois outros "brothers" serão confinados hoje à noite.

As novidades da décima edição do BBB vão além do acréscimo de R$ 500 mil ao prêmio. Desta vez, duas casas ocuparão o espaço reservado para o reality, uma delas será uma espécie de loft com sala, quarto, cozinha e banheiro. Uma mesa de sinuca foi incluída na área de lazer da casa, assim como uma garagem. O cômodo, inclusive, guarda um dos segredos do programa. A rotina dos participantes também sofrerá alterações. Às segundas-feiras, eles passarão por um jogo que promete incendiar a casa. Sem dar detalhes, o diretor diz que será uma prova polêmica em que cada um poderá dizer verdades para os colegas de programa. As informações são do Jornal da Tarde.