Estreia filme que traz Clive Owen como agente secreto Em "Trama Internacional", que estreia hoje nos cinemas, o ator Clive Owen vive agente secreto Louis Salinger, enfrentando um banco internacional - um conglomerado financeiro que lava dinheiro e financia o terrorismo. O filme do diretor Tom Tykwer não foi bem recebido em Berlim, onde fez a abertura do festival, em fevereiro. No longa, Naomi Watts interpreta a promotora Eleanor Whitman que se une a Salinger para juntar provas contra o banco e suas atividades ilegais.