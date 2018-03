Estréia filme de diretor belga que debate identidade judaica

Primeiro longa de um diretor que já vinha se exercitando no curta por meio de títulos premiados, O Tango de Rashevski é mais um filme europeu pequeno que vem se somar a Um Lugar na Platéia, já em cartaz, como alternativa para espectadores saturados das megaproduções de Hollywood. Preste atenção no nome - Sam Garbarski. Você vai ouvi-lo de novo este ano. Publicitário belga, dono de uma das maiores agências da Europa, Garbarski assina um filme que, pelo visual e pelas intenções dramáticas, pode até ser definido como antipublicitário. O cinema tem contado muitas histórias para debater a identidade judaica, mas em geral, ou pelo menos após a 2.ª Grande Guerra, o tema, compreensivelmente, costuma ser associado ao Holocausto. Garbarski começa inovando por aí. Há uma discussão sobre o que é ser judeu em O Tango de Rashevski, mas ela é muito mais associada ao filtro romântico - e nisso o pequeno filme de Sam Garbarski se assemelha ao blockbuster Quarteto Fantástico 2, que também estréia nesta sexta-feira, no qual a entrada do Surfista Prateado coloca o amor, o afeto como temas dominantes. Há um prólogo neste Tango. O filme começa com este velho judeu que um jovem ortodoxo vem buscar, a pedido do rabino. O velho está na estrada, no meio de nada. O jovem diz que veio ‘pegá-lo’ O termo provoca estranhamento - ‘pegar’? Um minuto mais tarde, o velho e o rabino, ao qual está ligado por laços de parentesco - o diálogo deixa claro -, estranham-se. O rabino renega a própria família porque nela existem góis - nãojudeus. Segue-se uma discussão muito interessante. Hippolyte Girardot faz Antoine, tão apaixonado por Ludmilla que decide se tornar judeu para poder se casar com a moça. Outro rabino o informa de que, se é difícil ser judeu, é mais complicado, ainda, tornar-se um. O filme é a ilustração da advertência. Trata de três gerações de uma família judaica estabelecida na Bélgica, os Rashevskis. O tango do título explica-se porque é o ritmo favorito da matriarca, Rosa. Ela morre no começo. A família discute se deve ou não enterrá-la segundo as tradições judaicas. Surgem as histórias. A rivalidade dos dois irmãos, o neto que ama uma árabe, a humilhação da nora não judia. Garbarski filma contra a ortodoxia. Este tema vai ficar ainda mais claro em Irina Palm, em que Marianne Faithfull faz a avó que se torna masturbadora profissional para pagar a operação do neto. Irina Palm será distribuído no Brasil pela Imovision. Garbarski adora os avós. O avô de Tango representa o equilíbrio familiar. O humor sutil do diretor será uma das descobertas deste ano.