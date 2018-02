ESTREIA ENCONTROS POÉTICOS Após Mergulho no Escuro, sob comando de Zuza Homem de Mello, a webrádio do Itaú Cultural lança Encontros Poéticos, programa de auditório com entrevistas e leituras poéticas, com apresentação de Sergio Vaz, poeta, agitador cultural e um dos criadores da Cooperifa, movimento literário da zona sul de São Paulo, Com participação da plateia, o programa é transmitido direto do Itaú Cultural (www.itaucultural.org.br), todas as terceiras terças do mês a partir de amanhã, às 20 h. Para quem não puder ouvir ao vivo, o conteúdo ficará disponível on-line. O convidado de estreia é o rapper Criolo, que fala de sua trajetória e vai ler poemas e textos literários.