ESTREIA EM ALTA VOLTAGEM

Já se percebeu o novo clima do Teatro Municipal antes do início do concerto. O diretor artístico John Neschling observava tudo com atenção, a partir de seu posto de observação no café. É ótimo, e necessário, que se tenha um maestro-diretor artístico presente, magnetizando cada concerto nos bastidores, junto à plateia e sobretudo no palco. Vazios de poder, sabemos, costumam provocar desastres mesmo em estruturas já bem azeitadas. O próprio maestro Jamil Maluf, em seu discurso de boas-vindas ao público para a temporada 2013, ressaltou que "o teatro vive um momento histórico" com a chegada de Neschling.

Vamos à música. A primeira parte, mozartiana, mostrou que a OER é capaz de tocar com transparência, leveza e agilidade. O que já se desenhava na abertura de O Rapto no Serralho virou um triunfo para o grupo no concerto 23. Refinadamente liderado por Maluf, jamais encobriu o solista, tirou o máximo proveito de cada frase, fosse das cordas ou dos sopros, em sintonia perfeita com Feghali em estado de graça. Preciso e leve como Mozart requer, injetou a dose exata de sutileza no toque, sobretudo no comovente Adagio.

Já a sexta sinfonia de Bruckner, que ocupou toda a segunda parte, é um enorme desafio para uma orquestra que mescla estudantes bolsistas com monitores experimentados. Aqui e ali ouviram-se imperfeições - mais nos sopros do que nas cordas, mas também nestas -, inevitáveis. É necessário, porém, pensar a respeito desta performance de outro modo, o de como este grupo jovem conseguiu realizar uma interpretação coerente, orgânica. Méritos, claro, de Maluf, que possui uma clareza incrível no modo de conduzir seus comandados, dar-lhes as entradas, moldar frases e dinâmicas. Nesse sentido, os metais, muito exigidos, estiveram bem, assim como as cordas. O mais importante, no entanto, é que se assistiu a uma leitura digna de uma das mais difíceis e complexas obras sinfônicas da história da música. A temporada começa em alta voltagem e promete crescer muito até o final do ano, com direito a uma ópera de Stravinski e um concerto com obras de Flo Menezes e Willy Corrêa de Oliveira.

Crítica: João Marcos Coelho

