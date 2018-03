Estreia do novo filme da saga Harry Potter é antecipada O filme Harry Potter e o Mistério do Príncipe vai estrear numa quarta-feira, em 15 de julho, dois dias antes da data anunciada, afirmou o chefe de distribuição da Warner Bros., Dan Fellman. A decisão dá vantagem ao filme numa temporada muito competitiva para Hollywood, quando estrearão produções grandes na mesma semana. "Cada dia que as crianças estão de férias é como um sábado extra", disse Fellman. A Warner também fez o mesmo com Harry Potter e a Ordem do Fênix em julho de 2007. É a segunda mudança de data de lançamento do novo filme da série, que sairia, originalmente, no fim do ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.