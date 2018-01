Estréia do 'Holiday On Ice' em São Paulo é adiada

Depois de 12 anos longe do Brasil, o espetáculo ''Holiday On Ice'' está de volta a São Paulo com a turnê 'Pernalonga e Seus Amigos na Volta ao Mundo em 80 Minutos', mas com um dia de atraso: a estréia que estava marcada para esta quinta, 3, foi transferida para amanhã, 4, no Ginásio do Ibirapuera. Quem comprou ingressos para hoje pode trocá-los por outras datas ou solicitar o dinheiro de volta no mesmo local onde os adquiriu. A atração reúne 29 patinadores de gelo de diferentes nacionalidades. Eles interpretam personagens bastante conhecidos do público, como Piu-Piu, Frajola, Patolino e Pernalonga, em uma corrida pelos cinco continentes do globo. "Estamos trazendo o sucesso do passado para o presente, totalmente renovado e com um visual mais moderno", diz Fernando Elimelek, diretor da Imeco, empresa de entretenimento responsável por trazer o grupo de volta ao País. O espetáculo mostra a diversidade cultural das nações, recriando ambientes por meio de seus coloridos cenários e figurinos, e tem como enredo uma aventura que começa com Piu-Piu sonhando com o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Julio Verne. No sonho, as aventuras se sucedem a partir de um encontro que Piu-Piu e Pernalonga têm com vaqueiros do Arizona, antes de cruzarem a fronteira do México para se encontrarem com Ligeirinho. Juntos, eles vão curtir o Carnaval do Rio de Janeiro, onde Pernalonga se apaixona pela formosa e sexy coelha Lola. Dos Estados Unidos ao México, do Brasil à Austrália, da China à Índia, passando pela África, Rússia e França, os amigos vão cruzando pelo caminho com outros personagens famosos, como Papa-Léguas, Gaguinho e Coiote. As informações são do Jornal da Tarde Holiday On Ice em Pernalonga e seus Amigos na Volta ao Mundo em 80 minutos. De sexta, 4, até o dia 13 de abril, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. R. Manoel da Nóbrega, 1.361. Preços: De R$ 50 a R$ 200. Informações: (011) 2162-7250.