Estreia dia 7, na Globo, série com direção de Meirelles Depois de usar mão pesada em "Ensaio Sobre A Cegueira", seu último longa-metragem, Fernando Meirelles estreia sua minissérie "Som & Fúria", na Globo, no dia 7. O diretor disse que se trata de uma série simples, sem parafernália. Meirelles quer que o telespectador se esqueça de que há um diretor por trás das câmeras. "Som & Fúria" não tem um, mas cinco diretores. Meirelles, que fez adaptação da série original, a canadense "Slings & Arrows", divide a direção dos 11 episódios com Toniko Melo, Gisela Barroco, Fabrizia Pinto e Rodrigo Meirelles, da O2 Filmes.