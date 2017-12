Estreia dia 20 série de curtas feitos na Copa

de Patrícia Melo, ganha série com produção da Giros, em parceria com a Tambelline Filmes, sob o rebatismo de Corumbá. O enredo conta a história de Mauro, coordenador de telemarketing em São Paulo que larga tudo e parte para o Pantanal, a convite de um primo.

A Gullane produz para a HBO a série O Homem da Sua Vida, com direção de Daniel Resende e Pedro Amorim. O elenco conta com Matheus Fagundes, eleito melhor ator no Festival de Cinema do Rio aos 17 anos, que também estará na minissérie Felizes Para Sempre, obra de Euclydes da Cunha, com direção de Fernando Meirelles, para a Globo.

E a A HBO Latin America anuncia a estreia do seu primeiro documentário original produzido na região, Antes Que Nos Esqueçam, sobre a guerra do tráfico no México. Estreia dia 8, às 22h.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Osmar, a Primeira Fatia do Pão, animação nacional do canal Gloob, lança o seu primeiro aplicativo. O jogo Pãotris vale para IOS e Android, de graça, e foi feito em parceria com a 44 Toons, produtora da série.

Gregório Duvivier faz a alegria do Trip TV, logo mais, na madrugada da Band. O assunto é o novo livro, Put Some Farofa: "No fundo, o ator se esconde, enquanto o autor se expõe", fala o escritor e ator, sobre a jornada de lançamento.

Rebobina, programa em cinco episódios em que o DJ Zé Pedro rememora movimentos das gerações das últimas décadas, estreia no dia 14 de janeiro, no canal Viva.

Rebobina 2. Os episódios foram oportunamente batizados como: Mulher 80, Freedom 90, Geração Dourada, Não Se Reprima e O Sertão Vira Mar. A série rememora hits como Menino do Rio, Garota Dourada e Bete Balanço, passando por Lulu Santos, Blitz e Armação Ilimitada.

Vestido de noiva. Tatá Werneck entra no figurino de noiva para viver Maria, moça que faz de tudo pelo namorado, mas pensa em suicídio quando descobre que está sendo traída. Isto é Loucas pra Casar, filme de Roberto Santucci, com produção da Glaz: estreia em 8 de janeiro.