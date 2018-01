Estréia de "Spamalot" em Londres reúne Monty Python A première londrina do musical "Spamalot" - baseado no filme "Monty Python - Em Busca do Cálice Sagrado", de 1975 - contou com a presença das estrelas do grupo de comédia e de várias outras celebridades, na noite de terça-feira. "Spamalot" estreou na Broadway no ano passado e teve uma temporada de muito sucesso, recebendo três prêmios Tony, o Oscar do teatro americano. "Espero que corra tudo bem. O financiamento da minha casa depende disso", disse Terry Jones, que dirigiu o filme original. John Cleese foi o único integrante do Monty Python ainda vivo que não pôde comparecer ao evento, devido a compromissos de filmagem na Austrália. Outras estrelas presentes na noite de pré-estréia incluiam o ator Jeremy Irons, o ator e diretor Stephen Fry, o guitarrista Brian May, do Queen, e o ex-jogador de futebol Gary Lineker. Coelho assassino O musical "Spamalot", baseado na lenda do Rei Arthur, tem entre os personagens franceses flatulentos, um cavaleiro perneta e um coelho assassino. Apesar do sucesso na Broadway, com uma bilheteria de US$ 1 milhão em uma semana, o autor Eric Idle admitiu estar "um pouco nervoso" na estréia londrina. Terry Jones completou: "É um momento muito emotivo. Espero que eu consiga sobreviver ao choque emocional disso tudo." Já o companheiro de Monty Python Michael Palin disse que o evento dava a estrelas de comédia uma rara oportunidade de colocar a conversa em dia. "É uma das poucas oportunidades que temos para bater papo, fazer umas piadas e contar o dinheiro", disse ele. O ator britânico Tim Curry volta a representar o Rei Arthur na peça, fazendo sua primeira aparição no West End londrino em mais de 20 anos. O ator shakespeariano Simon Russell Beale assume o papel em janeiro de 2007.