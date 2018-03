Estréia de 'Revelação' vai mudar horário de 'Pantanal' Silvio Santos vai mudar um de seus bordões. Para abrigar Revelação, a primeira novela de sua mulher, Iris Abravanel, o patrão terá de abolir a anúncio que informa a exibição de Pantanal no SBT para ?logo após A Favorita?. Com a estréia da trama de Iris no dia 8 de janeiro, Pantanal passará a competir com a trama das 9 da Globo. A reprise, que estava entrando no ar por volta das 22h30, irá ao ar pontualmente às 22 horas. A mudança deve afetar toda a grade de programação da emissora, que sofrerá uma espremidinha a partir do dia 8. Tudo para comportar Revelação antes das 23 horas. O novo embate pode não agradar à Globo e à Record, pois Pantanal é sempre uma ameaça e pode sim roubar audiência de A Favorita e Os Mutantes. A idéia de Silvio Santos é bombar o ibope com Pantanal para deixá-lo em alta para sua nova aposta. O dono do SBT pensou até em exibir a reprise antes das 22h, mas bateu nos banhos de rio e na classificação indicativa do folhetim. Outra estratégia do SBT é exibir Revelação colada em Pantanal, sem intervalo comercial, para segurar a audiência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.