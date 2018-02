Estréia de Madonna na direção será apresentada em Berlim A carreira de atriz dela até aqui não foi lá essas coisas, mas Madonna espera que como diretora tenha mais sucesso -- algo que saberá a partir de fevereiro, quando seu filme de estréia atrás das câmeras será exibido no Festival de Berlim. "Filth and Wisdom" foi descrito como uma comédia musical de baixo orçamento. Estão no elenco Richard E. Grant, Stephen Graham (de "Gangues de Nova York") e Eugene Hutz, líder da banca ucraniana de punk-cigano Gogol Bordello. Esse foi um dos 50 títulos anunciados na quinta-feira pelos organizadores como parte da mostra paralela Panorama. O Festival de Berlim vai de 7 a 17 de fevereiro. Após uma estréia promissora como protagonista em "Procura-se Susan Desesperadamente", Madonna perdeu a mão em fracassos como "Surpresa de Shanghai" e "Destino Insólito", dirigido por seu marido, Guy Ritchie. Quanto à carreira como cantora, Madonna deve lançar em 2008 um novo álbum de estúdio.