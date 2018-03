Estreia de 'Dona Beija' dobra audiência do SBT Silvio Santos anunciou ''surpresa'' para a noite de anteontem e cumpriu a promessa. Com a exibição, na surdina, de Dona Beija (1986), novela da extinta TV Manchete, o patrão dobrou a audiência do SBT no horário. Mas quem não gostou nada da novidade foi Maitê Proeça, protagonista da trama.