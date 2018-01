Estréia de astro de <i>Harry Potter</i> em peça divide críticos A crítica teatral britânica teve reações mistas sobre a estréia nos palcos do ator que interpreta, nos cinemas, o bruxinho Harry Potter. "Daniel Radcliffe consegue com brilhantismo livrar-se do manto de Harry Potter", disse Charles Spencer, crítico do jornal The Daily Telegraph, nesta quarta-feira, dia seguinte à estréia do espetáculo Equus, de Peter Schaffer, estrelado pelo jovem ator, em Londres. Para Spencer, Radcliffe, de 17 anos, famoso pelo papel do jovem mago, "anunciou-se como um empolgante ator teatral de inesperada versatilidade e profundidade", e até, por um momento, detectou "um indício da maldade de Voldemort" em seus olhos. Para David Lister, do The Independent, contudo, "ele não é o mais expressivo dos atores e sua presença no palco levará algum tempo para evoluir". "É uma pena, pois dá para sentir, no seu desempenho, uma repressão escondendo um leque de sentimentos desesperados para explodir", diz Lister, que não poupou críticas à diretora da peça que inicia temporada no teatro Gielgud: "Thea Sharrock fracassa com freqüência demasiada em tentar capturar a tensão neste thriller psicológico." Michael Billington escreveu no The Guardian que "a revelação" da peça é que Daniel Radcliffe "pode realmente atuar". Aplauso A platéia, na noite de estréia, na quarta-feira, repleta de outros atores conhecidos, aplaudiu a peça de pé. O ator Christian Slater e o cantor Bob Geldorf estavam entre os presentes. "O trabalho que Daniel fez no palco foi incrível, extraordinário. Eu tiro o meu chapéu para ele totalmente", afirmou Slater, que atuou em O Despertar do Mal, Entrevista com o Vampiro e Broken Arrow - A Última Ameaça. Em Equus, o astro de Harry Potter vive um ajudante de estábulo com uma fixação erótica por cavalos. Quando lançada, em 1973, a peça já havia causado polêmica. A cena de nudez de Radcliffe vinha dominando as manchetes no Reino Unido, o que não surpreendeu o jovem ator. "Eu já vinha esperando isso, na verdade", afirmou. "Mas não é uma parte grande da peça, são quatro minutos no máximo." Radcliffe deve filmar ainda este ano o sexto filme da série Harry Potter. O quinto, Harry Potter e a Ordem da Phoenix, será lançado nos EUA e no Reino Unido em 13 de julho.