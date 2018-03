Estreia de 'A Fazenda 2' tira 25% de audiência da Globo

No confronto entre o reality e o "Fantástico", a surra foi menor: 19 pontos para a Record, ante 15 da revista da Globo (que alcançou 20 no domingo anterior). Já diante do "Domingo Maior", "A Fazenda" registrou média de 18 pontos, ante 13 registrados pelo filme "Piratas do Caribe".

SBT e RedeTV! foram as menos afetadas pela volta do confinamento da Record. A média da emissora de Silvio Santos no horário se manteve na casa dos 8 pontos. No embate direto com "A Fazenda 2", o "Pânico na TV!", da Rede TV! manteve média de 10 pontos, ante 19 da Record.

Quem perdeu também com a estreia do reality show foi Gugu. Apesar da audiência de sua atração ter se mantido a mesma no horário -12 pontos - por conta da "A Fazenda 2", o "Programa do Gugu" perdeu quase uma hora, indo ao ar na Record das 19h30 às 22h23. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.