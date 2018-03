Estréia de 007 bate filmes anteriores da série no Brasil Com 400 cópias e um público superior a 487 mil espectadores no fim de semana, 007 - Quantum of Solace fez 55% mais espectadores do que Cassino Royale nos cinemas brasileiros e obteve 9% mais público do que o maior êxito da franquia nos cinemas brasileiros - 007 - O Amanhã nunca Morre. Dirigido por Marc Foster e estrelado por Daniel Craig, o 22º filme da série estréia somente na sexta-feira, dia 14, nos Estados Unidos. Os primeiros números apontam para um supersucesso, mas ainda há dúvida sobre se Quantum of Solace baterá os US$ 600 milhões nos cinemas que fez de Cassino Royale a mais bem-sucedida de todas as aventuras de James Bond. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.