Estreia da 'Escolinha do Prof. Raimundo' faz 20 anos

Uma das provas do sucesso foi que até o então ministro da Educação, Carlos Chiarelli, agradeceu, em discurso no Senado, ao artista Chico Anysio e à Globo pela existência do programa. Segundo Chiarelli, o formato foi responsável por aumentar em 70% o número de matrículas de adultos em escolas de alfabetização.

"A ?Escolinha? era o único programa de humor e educação da TV brasileira. Depois de todas as brincadeiras, eu esclarecia tudo, falando o que era correto", lembra Chico. Hoje aos 79 anos, apesar de ter um quadro fixo do personagem vampiresco Bento Carneiro no Zorra Total (Globo), programa exibido nas noites de sábado, Chico Anysio se diz saudoso. "Sinto uma falta danada da Escolinha".

Mas ele encontrou uma forma de, senão matar,ao menos amenizar essa saudade. Em shows pelo Brasil, Chico Anysio volta a colocar a peruca de corte chanel, o jaleco azul e o bigode postiço - todos guardados desde que a Escolinha saiu doar, em 2000 - parar encarnar o inesquecível Professor Raimundo. Ontem, aliás, o amado mestre tinha agendado um show, no City Bank Hall, no Rio de Janeiro, ao lado de outro personagem marcante: João Canabrava, vivido por Tom Cavalcante. As informações são do Jornal da Tarde.