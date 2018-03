ESTREIA Ator fala do 4º ano de The Mentalist

"Você se importa se eu ficar deitado?" Assim começou a entrevista que o Estado fez em Londres com o ator galês Owain Yeoman, de 33 anos, o agente Wayne Rigsby, de The Mentalist - série que volta amanhã, às 21 horas, em seu 4.º ano na Warner.

Tímido na tela, Yeoman se mostrou bem mais desinibido que o personagem, deu dica do que vem por aí na trama (após Patrick Jane, vivido por Simon Baker, enfim, ter matado o serial killer Red John) e, com o indefectível humor britânico, brincou sobre a expectativa de ver no roteiro o raro aprofundamento de sua trama. "Leio o roteiro assim: besteira, besteira, EU. Besteira, EU, besteira, besteira, EU (risos)."

Vocês do elenco e da produção ficavam tentando adivinhar quem seria o Red John?

Todos temos palpites, mas criminologistas da John Hopkins University apoiam a ideia de que Red John não passa de ilusão. Com perfil psicótico, Jane teria um perfil psicótico e teria inventado o Red John. Acho essa teoria interessante, mas acho que não se sustentaria. Então, não sei quem é Red John. Talvez seja eu.

E o cara morto por Jane no último episódio da 3ª temporada? Não era o Red John?

A série é movida pela sede de vingança de Jane. Se tirarmos isso, a fórmula acaba. Então, provavelmente, aquele não era Red John. Ainda mais porque o Bruno (Heller, o criador da série) já disse que Red John é um longo dilema da história.

Por que você acha que a série faz tanto sucesso?

Porque é muito simples. Estamos numa época de séries como Lost, que lançam tantas questões que, se a pessoa fica atrasada na trama, desiste de ver. Além disso, temos um ar de série antiga, meio Columbo (série policial dos anos 1970). Todos adoramos estar na pele do protagonista, tentando adivinhar coisas e dizer: "Mãe, olha lá. Eu estava certo". Esta deve ser a série mais barata da TV, porque a gente não se fia em efeitos especiais. E outra: os personagens parecem reais. Eles não têm de ser estrelas do FBI. Todos têm problemas. Quem não iria se identificar com gente tão familiar?

Jane era vidente e, ainda hoje, consegue deduzir coisas na cena do crime. Você acredita em vidência?

Já tive uma experiência muito ruim com um vidente. Estava numa festa e alguém me disse que eu ia morrer aos 28 anos. E esse vidente era a atração da festa e todo mundo ficava dizendo que ele era incrível, que acertava tudo. Por sorte eu não morri. Mas imagina como não fiquei apreensivo aos 28 anos?

