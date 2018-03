Estreia amanhã o musical 'A Noviça Rebelde' em SP

A temporada de Os Produtores, Miss Saigon e afins no ano passado não era apenas uma onda de musicais que invadiu o teatro nacional. Quem aposta nisso são os diretores artísticos Charles Möeller e Cláudio Botelho, criadores de A Noviça e responsáveis por trazer à cidade o festejado Beatles Num Céu de Diamantes. A nova peça é a aposta da dupla para repetir o sucesso conquistado no Rio de Janeiro e se consolidar no mercado de entretenimento paulistano.

A artilharia é pesada: a superprodução, que teve investimento de R$ 10 milhões e envolveu nove meses de trabalho, leva 11 cenários de mais de seis toneladas e outros 300 itens de iluminação para os 44 atores. Mas compensa. Só no Rio, A Noviça Rebelde foi vista por mais de 190 mil espectadores. "Nossa Noviça é emocional e o capitão tem sangue latino. As crianças fazem muita bagunça entre uma música e outra. Cantam, mas também fazem bagunça. São autenticamente brasileiras. Mas ninguém vai se sentir traído, é a mesma história", pondera Charles.

O próximo passo é trazer os espetáculos Gypsy e Spring Awakening (O Despertar da Primavera), ambos ainda sem temporada confirmada em São Paulo. Paralelamente, os produtores tentam levar as peças musicais para fora do país. Beatles, por exemplo, já tem data de estreia na Europa, segundo Cláudio. Por isso, ele diz se orgulhar de atuar no que hoje é considerado o ?primo rico? do teatro. "Há um público carente desse tipo de espetáculo e estamos conectados a ele." As informações são do Jornal da Tarde.

A Noviça Rebelde. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722. Tel.: (011) 5693-4000. Estreia amanhã, às 21h30. (para o grande público). Qui., às 21h. Sex., às 21h30. Sáb., às 17h e às 21h. Dom., às 16h. Ingressos: de R$ 40 a R$ 180.