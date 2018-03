Estreia amanhã nos cinemas 'A Era do Gelo 3' Depois dos quase US$ 700 milhões arrecadados mundialmente com a primeira continuação de "A Era do Gelo", a 3ª parte da animação tinha tudo para seguir na fórmula vitoriosa do habitat inóspito que consagrou a franquia. Mas em "A Era do Gelo 3", que estreia amanhã, o mamute Manny, o tigre Diego e seus amigos deixam a neve e se arriscam em uma floresta tropical, infestada por dinossauros e outros bichos estranhos. No filme mais ousado da série, a família é o elo condutor da nova aventura.