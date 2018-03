Estreia amanhã 4º filme da saga 'Exterminador do Futuro'

O moderno modelo T-800 (enviado do futuro pelas máquinas), interpretado por Schwarzenegger, tenta matá-la, mas é impedido pelo soldado Kyle Reese, mandado ao passado para protegê-la. Reese se apaixona por ela e, desta relação, nasce John. No segundo filme, os robôs enviam um modelo mais moderno, o T-1000, desta vez para matar o adolescente John. A resistência humana reprograma o modelo T-800 e o envia de volta para defendê-lo. No terceiro, finalmente a bomba nuclear explode e o dia do Juízo Final chega. John se refugia em uma caverna com sua futura mulher.

Agora, o quarto filme se passa em 2018, 14 anos após a explosão nuclear e 11 antes de os humanos e robôs enviarem os exterminadores ao passado, tecnologia só desenvolvida em 2029. O filme empolga ao mostrar todos os robôs desenvolvidos pela Skynet e abusa dos efeitos especiais. Os humanos ainda lutam com armas de fogo enquanto os robôs são desenvolvidos às pencas. É neste ponto que Schwarzenegger faz a ponta. Ele aparece durante alguns minutos apenas, mas esclarece em que circunstâncias foi criado. Será lançado um game homônimo que se passa dois anos antes dos eventos deste quarto filme. As informações são do Jornal da Tarde.