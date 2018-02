Estreia amanhã 2ª temporada de 'Casseta Vai Fundo'

Mesmo tendo perdido os dias mais quentes de mensalão, o assunto ainda está na ordem do dia e valerá paródia na volta do "Casseta Vai Fundo". Reinaldo e Cláudio Manoel serão Barbosa e Chateandowiski, em alusão aos ministros do STF Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski.

A nova temporada somará oito episódios, com temas já definidos para cada um. Nesta sexta, Dia de Finados, o assunto é sexo. A esse, seguem-se paixões nacionais, mundo dos homens, sobrenatural, maluquices, crime e, por último, o fim do mundo, no ar no dia em que o mundo acabaria, segundo equivocada leitura do calendário maia. Todo programa terá ao menos dois convidados - um da Globo e outro musical. Sexta, Zeca Pagodinho abre os trabalhos.

Sucesso como Dilma, Gustavo Mendes ganha mais espaço e novos personagens, como um adolescente genérico e uma Maria Bethânia. "Estamos pensando também numa Ana Carolina", conta Cláudio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.