Estréia a peça Senhora Macbeth, com Marília Gabriela "Sempre achei que a Marília nasceu para ser atriz e não devia fazer jornalismo." Esta é a opinião de Antonio Abujamra, de 74 anos - 57 deles no teatro -, que convidou Marília Gabriela para ser a protagonista da nova peça que está dirigindo ao lado do uruguaio radicado no Brasil Hugo Rodas: Senhora Macbeth. Em março, Abu, como é chamado por pessoas próximas, entregou o texto, escrito pela argentina Griselda Gambaro, a Marília, dizendo que gostaria muito que ela o lesse. Para impressioná-la, junto com o texto, levou até mesmo o próprio currículo. "Li a peça e depois de duas horas já estava ligando para o Abu para dizer que fiquei apaixonada", conta Marília. Após dois meses de ensaios sem folgas, estréia neste fim de semana o espetáculo inédito no Brasil que reconta a história de Macbeth sob o ponto de vista de sua Lady. O resultado desse intenso trabalho, que poderá ser conferido pelo público no Sesc Vila Mariana, foi fruto de muita dedicação e também de uma série de bate-bocas entre o apresentador do Provocações, da TV Cultura (programa que foi adaptado ao teatro e está em cartaz no Sesc Santana), e Marília. "Tivemos muitos ?encontrões? por causa da impaciência dele e o meu temperamento forte. Mas hoje vejo que passamos por tudo isso porque era necessário para o amadurecimento de Senhora Macbeth", disse a atriz. "Depois é que fui entender o que é o tal do ?work in progress? que Abu tanto fala." Quando Abujamra não podia ensaiar a peça, Hugo Rodas era quem ensaiava a marcação dos atores e colaborava no rumo que o espetáculo deveria tomar. A princípio, essa direção "a quatro mãos" deixou Marília um pouco confusa. Segundo ela, enquanto Rodas rasgava para a comédia, Abujamra puxava para o tom dramático (logo no início da entrevista com a reportagem , ele já alertou que "ser tranqüilo é ser trágico"). "Cheguei à construção de uma personagem tragicômica e assim como é a vida", opina. Veludo Senhora Macbeth e as três bruxas (as atrizes Selma Egrei, Natália Corrêa e Danielle Farnezi), que centram os seus diálogos no debate sobre a ambição do poder e do amor, usam vestidos de veludo, longos e pesados. Marília ainda carrega uma coroa prateada. "Já disse para o pessoal da produção que não podemos aceitar convites para apresentar o espetáculo no Norte e no Nordeste, senão morrerei esturricada", brinca. O último trabalho no teatro de Marília foi A Peça sobre o Bebê, sob direção de Aderbal Freire-Filho, em 2003. Vai sentir aquele friozinho na barriga antes de entrar em cena? "Olha, as pessoas até se assustam quando eu digo que não sinto frio na barriga. Sou daquele tipo que se sei que o medo está ali é para ali que eu vou." A respeito da declaração de Abujamra no início do texto, segundo a qual Marília devia abandonar a carreira jornalística para viver dos palcos, cinema e TV, a atriz e jornalista formada em psicologia e artes plásticas é enfática: "Eu não vou largar nada, gosto de tudo o que faço." Senhora Macbeth. 70 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana - Teatro (608 lug.). Rua Pelotas, 141, Vila Mariana, tel 5080-3000. 6.ª e sáb., 21 h; dom., 18 h. Ingressos R$ 30. Até 20/8.