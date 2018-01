Estreia '9 - A Salvação', nova animação de Tim Burton Produzida por Tim Burton, a animação "9 - A Salvação", que estreia hoje no País, se passa em um planeta destruído, após uma guerra entre homens e robôs. Em meio aos destroços, o boneco 9 ganha vida, com a missão de resgatar a última essência da humanidade. O filme foi criado a partir do curta de mesmo nome, indicado ao Oscar em 2006.