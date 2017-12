Estreante, Giuliana Romanno traz verão feminino e urbano à SPFW

Giuliana Romanno abriu nesta terça-feira a temporada de estreias no São Paulo Fashion Week e trouxe uma coleção de verão leve e feminina. Este, aliás, tem sido o tom do segundo dia de desfiles da edição verão 2015.

Depois de Alexandre Herchcovitch se inspirar em Marilyn Monroe e Patrícia Motta levar flores à passarela, Romanno mesclou a urbanidade de peças como casacos, shorts e bermudas com a delicadeza de vazados e cores como o rosa branco e o laranja.

Destaque para as texturas criadas tanto pelos tecidos trabalhados quanto pelo trabalho de entrelaçamento de tramas. O glamour surge ao final, em looks preto e azuis, com forte inspiração no brilho do lamê e do paetê.