ESTREANTE DIRIGE JURASSIC PARK 4 O cineasta Colin Trevorrow, do filme independente Safety Not Guaranteed, dirigirá o quarto episódio de Jurassic Park. De acordo com o site Hollywood Reporter, o diretor está confirmado para realizar o roteiro de Rick Jaffa e Amanda Silver, que terá produção executiva de Steven Spielberg. Os três primeiros filmes da série, que estreou em 1993, já renderam bilheteria de US$ 1,9 bilhão. Trevorrow debutou como diretor em Sundance, no ano passado, com Safety Not Guaranteed, comédia com Mark Duplass no papel de um inventor excêntrico que busca voltar no tempo. Safety foi indicado para o prêmio de melhor filme do festival.