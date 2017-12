Estreando na SPFW, Lilly Sarti traz universo indígena para a passarela

A marca Lilly Sarti, das irmãs Lilly e Renata Sarti, apresentam pela primeira vez uma coleção nas passarelas da São Paulo Fashion Week - SPFW. Para a estreia, a marca se inspirou no universo indígena e western norte-americano para vestir uma mulher contemporânea e urbana.

São minivestidos colados ao corpo, saias amplas, vestidos lânguidos esvoaçantes e o destaque vai para a cintura bem marcada. As fendas profundas e os decotes bem desenhados no busto dão sensualidade às peças. Forte característica do universo western, as franjas aparecem nos detalhes: em ankle boots, bolsas de mão e barra das calças jeans, que vieram bem trabalhadas e ganharam cores, como amarelo e marrom, e estampas da mesma cor.

Os anéis duplos e os colares extralongos são acessórios que complementam os looks. Café, off white, preto e marrom compõem a cartela de cores da coleção.