Estratégia de Cobras & Lagartos não breca Bicho do Mato Cobras & Lagartos, novela das 7 da Rede Globo, está bombando, mas o bom ibope - 51 na segunda e 47 na terça - tem sido inflado também à custa de uma nulidade comercial: os intervalos mal dão as caras no horário. Esse fenômeno atende por Bicho do Mato, nova novela das 7 da Record. Bicho do Mato fez 15 pontos de média em sua primeira semana, ante 11 da antecessora, Prova de Amor, no mesmo período. É um crescimento nada desprezível e que a Globo tenta frear. Cobras cresceu, mas Bicho (e haja fauna!) não despencou: obteve 16 de média no ibope de terça-feira. João Emanuel Carneiro assina Cobras & Lagartos, que estreou em 22 de abril. Em sua segunda trama na Globo - seu debut foi com Da Cor do Pecado -, o autor decidiu dar um tom de contos de fadas ao casal central, composto por Mariana Ximenes e Daniel de Oliveira.