Inúmeras distrações e tentações vão se interpor entre você e seus ideais, provocando a sensação de que seria hora de entregar-se à normalidade do mundo. Porém, se uma sensação amarga invadir sua boca nesse instante, saiba que você não tem essa opção de se render à ignomínia do mundo e a ela se agregar, você é da tribo dos destinados a preservar a constância na aspiração de um mundo maior e melhor. Inadvertidamente você sempre inclui pessoas em sua vida para ajudá-las, pois parte do princípio que pobre só é aquele que nega ajuda quando a mão é estendida em sua direção. Sua alma reconhece as trevas lendárias da ignorância, mas paradoxalmente não as teme, seus passos são guiados por algo maior. Você é estranho numa terra estranha.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Cumprir as tarefas requer o sacrifício constante de gratificações. Isso é necessário. Porém, quando a necessidade impõe excessos, aquelas gratificações começam a se transformar em fantasias desproporcionais.

TOURO 21-4 a 20-5

Certas preocupações precisarão ser superadas porque alimentam atitudes que na prática se tornaram contraproducentes. O trabalho é interior, subjetivo, naquela dimensão em que ninguém a não ser você pode intervir.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nada voltará a ser como antes, nunca mais! É inútil ter saudade do passado imaginando que tudo era melhor. Enquanto a transição perdurar tudo será difícil, mas depois o futuro revelará as melhorias.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Melhor não deixar para depois, tome a iniciativa de comunicar-se no exato momento em que sentir uma ponta de mágoa. Deixar para depois seria correr o risco de passar tempo demais se sentindo vítima de alguém.

LEÃO 22-7 a 22-8

Busque no meio dos pensamentos aqueles propósitos elevados que sempre fizeram seu coração ferver de vontade de realizá-los. Só esses valem a pena e precisam ser resgatados do meio de um mundo de desejos inúteis.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A ternura com que as pessoas tratam os animais poderia ser dedicada também aos humanos. Certamente, as pessoas são mais sofisticadas e cheias de espinhos do que os animais, porém, merecem ternura também.

LIBRA 23-9 a 22-10

Alguns sinais revelam que atitudes de duvidosa reputação foram tomadas e que essas afetam seus projetos. Ante isso será melhor reforçar a integridade, sem discutir nem provocar atrito, apenas manifestando a virtude.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Evoque o espírito de criança que adormece em todo coração humano, o seu não é diferente, para conseguir brincar com os assuntos mais difíceis e complexos que atualmente tiram seu sono e produzem preocupações.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O momento é purificador, as situações, ainda que incômodas, mostram o caminho para você se livrar de pessoas e condições limitantes. A purificação é o processo que antecede à transformação libertadora.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As crenças precisam ser questionadas, pois correm o risco de não terem tido flexibilidade suficiente para se adaptarem às mudanças que se desenvolveram. Nenhuma crença é eterna, ainda que pareça o contrário.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Domine seu entusiasmo, mas não a ponto de recalcá-lo ou corrompê-lo. Domine seu entusiasmo para concentrá-lo em assuntos pelos quais valha a pena lutar na atualidade, empenhando-se cotidianamente nisso.

PEIXES 20-2 a 20-3

O isolamento precisa ser desintegrado ainda que num primeiro momento você se sinta desengonçado ao tomar essa atitude. Melhor aceitar o desequilíbrio inicial do que preservar a ilusória segurança do isolamento.