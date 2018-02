Estranha verdade

É tudo verdade. A mulher que por seis anos conviveu com o fantasma do vírus HIV que os exames detectaram, mas ela não tinha; o agricultor mineiro processado por um colombiano por cultivar flores pirateadas; as iguanas enroladas em gaze e empacotadas num Sedex em São Paulo com destino a Belo Horizonte.

É tudo verdade nas reportagens que o paulistano Christian Carvalho Cruz escreve para a contracapa do suplemento dominical Aliás, do Estado, mas o trabalho feito em cima da matéria bruta em geral a revela tão inconcebível que nem o mais fiel dos leitores fica imune à incerteza: "Dia desses, meu sogro perguntou se era verdade que torcedores estavam fazendo xixi no muro da casa da família real", lembra Cruz. "Falei pra ele: "Mas como... como... Você acha que eu ia inventar uma coisa dessas?"."

Pensadas a partir de um garimpo pelos recônditos do noticiário e lapidadas com obstinação pelos detalhes, as reportagens veiculadas desde meados de 2009 ganham agora seleção em livro, Entretanto, Foi Assim que Aconteceu, com lançamento pela Arquipélago Editorial hoje, em São Paulo. São 23 textos que têm como origem assuntos tão variados quanto um atropelamento com omissão de socorro, desses que em geral não passam de estatística do trânsito em São Paulo, ou o drama da dona do Pinpoo, o cãozinho extraviado no aeroporto de Porto Alegre.

Extrair o inusitado do que passaria despercebido é a proposta da contracapa do Aliás desde sua criação, em 2004, mas o modo como Cruz trabalha essa ideia é pessoal: para cada tema escolhido, o jornalista pensa uma maneira diferente - e até arriscada - de contar a história. Assim, um perfil de Geisy Arruda, da noite em que usou o fatídico vestidinho rosa na Uniban à onipresença nos sites de celebridades, é escrito na íntegra "assim, sem ponto, ponto e vírgula ou parágrafo", para dar a dimensão da velocidade com que os fatos se impuseram à vida da moça. Uma análise sobre a situação de Maradona, quando, técnico da seleção da Argentina, viu seu país ameaçado de não passar das eliminatórias para a Copa, transforma-se numa carta do "pueblo brasileño, el pentacampeón", escrito num portunhol digno da maioria dos brasileiros que se aventuram no idioma dos vizinhos de continente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os recursos literários têm origem numa antiga fixação do jornalista pelas grandes reportagens - o livro de cabeceira, diz ele, é 20 Perfis e Uma Entrevista, de Luiz Fernando Mercadante; as detalhadas apurações da extinta revista Realidade, cujo elenco Mercadante integrou, é modelo a ser seguido. "Acho importante que haja no jornal um espaço para textos de fôlego. Em geral, tenho a impressão de que isso se perdeu no jornalismo", avalia o repórter. A fórmula de grandes reportagens dos anos 70 Cruz adaptou aos dias de hoje. Ao escrever um perfil de Elza Soares, por exemplo, o repórter não viu necessidade de citar onde ela nasceu nem que foi casada com Garrincha - todas essas informações às quais hoje em dia qualquer um tem acesso numa busca pelo Google.

Como escreve na apresentação do livro a editora executiva do Aliás e dos suplementos de cultura do Estado, Laura Greenhalgh, o repórter "pode ter dois dias para correr atrás de uma boa história, mas, quando a encontra e começa a desvendá-la, parece que tem o dom de esticar o tempo para justamente mergulhar na cena." Na prática, diz Cruz, a corrida contra o tempo torna o processo de apuração e escrita por vezes desgastante, mas isso é algo que quem lê o resultado aos domingos nunca saberá que é verdade.

O autor

Nascido em São Paulo, em 1974, formado pela PUC-SP e repórter do suplemento Aliás, do Estado, desde 2009, Christian Carvalho Cruz trabalhou nas redações das revistas Placar, Quatro Rodas e Playboy, entre outras

TRECHO

No dia em que se tornaria estatística...

de trânsito, Adriano da Fonseca Pereira, de 20 anos, acordou mais agitado que de costume, às seis e meia da manhã. Se sonhou, não comentou. Sentado à pequena mesa redonda da sala, de costas para a máquina de costura da mãe e de cara para a parede, engoliu o pãozinho com manteiga de todos os dias e tomou chá com açúcar. (...) Em menos de 24 horas Adriano estará morto, jogado no asfalto (...).

ENTRETANTO, FOI ASSIM QUE ACONTECEU

Livraria Cultura. Avenida Paulista, 2.073, Conj. Nacional, telefone 3170-4033. Hoje, às 18h30.