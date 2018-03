'Estrada 47 (A Montanha)' vai integrar a Première Brasil do Festival do Rio Estrada 47 (A Montanha), de Vicente Ferraz, vai integrar a mostra Première Brasil, do Festival do Rio 2013, de 26 de setembro a 10 de outubro, segundo informou a distribuidora do filme, Europa Filmes. O longa deixou há alguns dias o Festival de Brasília, de 17 a 24 de setembro, para o qual havia sido selecionado. "Brasília é um festival que respeitamos e ao qual damos muito valor. Adoraríamos participar dos dois, mas já havíamos nos comprometido com o Rio", declarou Wilson Feitosa, da Europa Filmes. "Houve falha de comunicação entre nós e os produtores, que o inscreveram em Brasília, e fomos obrigados a pedir que abrissem mão porque não seria possível exibi-lo