'Estou mais segura em Bagdá', diz Courtney Love após protesto contra Uber em Paris

PARIS - A cantora de rock norte-americana Courtney Love foi alvo de manifestantes violentos durante protesto contra o serviço online de compartilhamento de corridas Uber, em Paris, nesta quinta-feira, 25. A cantora afirmou que o carro em que estava viajando foi cercado por manifestantes raivosos.

A viúva do falecido cantor do Nirvana, Kurt Cobain, escreveu sobre o incidente em suas contas do Twitter e Instagram, dizendo que o veículo foi "emboscado" no aeroporto por taxistas e "destruído".

A vocalista do Hole, que postou uma foto do que aparentava ser um ovo quebrado na janela do carro, também mostrou sua raiva ao presidente da França, François Hollande.

"François Hollande, onde está a p* da polícia? É legal que seu povo ataque visitantes? Venha até o aeroporto", escreveu, no Twitter.

"Eles emboscaram nosso carro e estão segurando nosso motorista como refém. Estão batendo nos carros com tacos de metal. Isto é a França? Estou mais segura em Bagdá", disse.

Dude @kanyewest we may turn back to the airport and hide out with u.picketers just attacked our car #ParisUberStrike pic.twitter.com/MtanurybOO — Courtney Love Cobain (@Courtney) 25 junho 2015

how on earth are these people allowed to do this? the first car was destroyed, all tires slashed and beat with bats, these guys trying to open the doors and the cops are doing nothing?? French Taliban? civil reform needed in France?? I want to go home Um vídeo publicado por Courtney Love Cobain (@courtneylove) em Jun 25, 2015 às 5:19 PDT

Taxistas franceses, que dizem que o UberPop, da empresa norte-americana Uber, representa competição injusta, bloquearam rotas de transporte na capital e outras cidades durante manifestações. A televisão francesa mostrou imagens de pneus em chamas, veículos virados e confusões com a polícia, que usou equipamento de choque e gás lacrimogêneo.