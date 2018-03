Estímulo para estudar português A boa música brasileira tem sido responsável por muitos estrangeiros aprenderem português para entender as letras das canções. A cantora holandesa Josee Koning é um dos bons exemplos. Seguindo o mesmo caminho dela, Stacey Kent vem se aprimorando nos estudos do idioma e, além de falar, escrever e cantar em português, também já compõe. "Poesia é uma coisa importantíssima na minha vida, então foi por causa dessa paixão que quis estudar a língua portuguesa. Queria compreender as letras de Vinicius de Moraes, Chico Buarque", diz. Com acompanhamento do professor Antonio Ladeira, ela e seu parceiro Jim Tomlinson fizeram O Comboio, gravada no CD Dreamer in Concert, que traz para os palcos brasileiros em junho. / L.L.G.