Estilistas recriam a mítica camisa 10

Às vésperas da Copa do Mundo, uma seleção especial de camisas 10 chega ao Brasil, depois de passar pela prestigiada Semana de Design de Milão, uma das mais importantes do mundo. Só que em vez das típicas camisas esportivas, serão camisas criadas e customizadas por 11 designers brasileiros que vêm se destacando no circuito fashion nacional e internacional.

A mostra Camisa 10 - Moda e Futebol foi um dos destaques do evento Brazil S/A, que representa o melhor do design, arquitetura, decoração, artesanato e moda brasileiros na Design Week de Milão, e chega agora a São Paulo. A partir do dia 13, na loja da Arezzo da Rua Oscar Freire, os modelos que trazem a inspiração do futebol para o universo fashion poderão ser conferidos pelo público.

"A Camisa 10 é um artefato de memória que desperta empatias com relação à imagem cultural do Brasil. Cada interpretação dela, apresentada pelos designers nessa exposição, remonta a contínua transformação desse símbolo memorial do nosso futebol", comentou a curadora da mostra,Tereza Santos. "Os trabalhos revelam o afeto e percepção que se têm desta camisa, além de sua função em campo”,completou ela, que para sua seleção fashion escalou nomes como Patrícia Bonaldi, Alessa, Vivaz por Camila Faria, GIG por Gina Guerra, Helen Rodel, Dudalina por Julian Gallasch, Lucas Magalhães, Patrícia Motta, Renan Serrano, Tetê Rezende e Blue Man por Thomaz Azulay.

Cada designer propôs uma camisa que tem a ver com seu universo criativo e com a simbologia da mítica camisa 10, que ganhou fama mundial ao se tornar a camisa oficial de Pelé, que a vestiu pela primeira vez na Copa do Mundo da Suécia, em 1958. O sucesso do craque e da Seleção foi tamanho que o número se tornou sinônimo do futebol nacional e da personalidade do brasileiro.

Além da mostra, que o público pode visitar até 20 de maio, a Arezzo promove ação especial de venda de camisetas com a estampa da arte produzida pelos estilistas, em todas as lojas da marca no País, de 13 a 20 de maio. Todo valor será revertido para a Fundação Cafu.

Em Belo Horizonte, a exposição ocorre de 3 de junho a 20 de julho, no Memorial da Vale, na Praça da Liberdade.