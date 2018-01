Estilistas Dolce e Gabbana se defendem após polêmica e boicote do cantor Elton John

ROMA - Os estilistas italianos Stefano Gabbana e Domenico Dolce criticaram nesta segunda-feira o boicote pedido pelo músico britânico Elton John, e ao qual se somaram outras personalidades, após as declarações realizadas a favor exclusivamente da família tradicional.

"#Boycottdolcegabbana? Isto é intolerância às opiniões diferentes!!! Eu te condeno porque não pensa como eu!!!?? Loucura!!! É como se eu boicotasse ele porque teve dois filhos (com fecundação) in vitro!! Não sou um idiota!!! Tolerância", escreveu Gabbana em sua conta oficial do Instagram.

"Sou siciliano e cresci com um modelo de família tradicional, formado por uma mãe, um pai e um filho. Sei que existem outras realidades e é justo que existam, mas minha visão de vida são os valores que me passaram", explicou Dolce, segundo os meios de comunicação locais.

"Cresci assim, isso não quer dizer que não aprove outras opções. Falei por mim, sem julgar as decisões dos demais", acrescentou.

Por sua vez, o desenhista Gabbana também lamentou a polêmica em entrevista ao jornal "Corriere della Sera", publicada hoje, na qual chamou Elton John de "fascista" por ver "as coisas de um modo autoritário".

"Não esperava (esta reação) de uma pessoa que eu considerava inteligente como Elton John. Mas, como? Predica compreensão, predica tolerância e depois agride? Tudo porque alguém pensa de forma diferente?", replicou Gabbana.

"Isto seria uma forma democrática de pensar? Iluminado? É um ignorante no sentido que ignora que há formas de pensar diferentes da sua e igualmente dignas de respeito".

O costureiro defendeu as opiniões de ambos em defesa da família tradicional publicadas no último número da revista italiana "Panorama" e afirmou que todas as formas de pensar são merecedoras de respeito.

"São diferentes formas, diferentes vidas. Respeito igual. Mas vejo que há, especialmente na Internet, alguns gays homofóbicos: aqueles que ofendem outros gays que expressam ideias diferentes", apontou.

Questionado se este boicote terá consequências em suas vendas, Gabbana brincou afirmando que "talvez" percam "algum fã de Elton John", mas "talvez" ganhem "alguma mãe".

O Elton John pediu um boicote à marca Dolce&Gabbana pelas críticas de seus fundadores à adoção de crianças por parte de casais homossexuais, às técnicas de fertilização "in vitro" e ao uso de barrigas de aluguel.

"Vosso pensamento arcaico está passado de moda, como vossa roupa. Nunca voltarei a usar Dolce&Gabanna", disse o músico em sua conta oficial do Instagram, ao mesmo tempo que acrescentou "Como se atrevem de chamar de 'sintéticos' meus queridos filhos?".

Os dois empresários, que foram no passado um casal, defenderam a família tradicional nesta entrevista e Dolce reiterou sua impossibilidade de ser pai por ser homossexual. "Sou gay, não posso ter filhos", sentenciou.