"Ele foi encontrado morto nesta manhã", disse à Reuters por telefone a diretora de comunicações de McQueen, Samantha Garret.

O estilista, cujas criações o lançaram para o topo do mundo da moda, morreu dias antes do início da London Fashion Week, que antecede a Paris Fashion Week, quando lançaria sua nova coleção no dia 9 de março.

(Reportagem de Paul Casciato)