Estilista John Varvatos ocupa espaço do clube CBGB em Nova York O espírito punk do CBGB continua vivo, mas o espaço do clube nova-iorquino ficou um pouco mais limpo. O estilista de moda masculina John Varvatos abriu sua loja mais recente no espaço que durante anos abrigou o famoso clube underground CBGB, onde se apresentaram artistas como Blondie, Television, Ramones e Patti Smith. Varvatos conservou intacta a maior parte das paredes do CBGB, recobertas de pôsteres e pichações, e recriou um pouco do ambiente dark com madeira escura, lustres de cristal em estilo vitoriano, cortinas de veludo e teto negro. O CBGB surgiu em 1973 e fechou suas portas em outubro de 2006, após uma disputa em torno do valor do aluguel do espaço. O palco do clube desapareceu, e sua porta original, também. Mas o espaço ainda tem um clima cavernoso, e sua história é evocada na decoração repleta de guitarras, baterias, equipamentos de som antigos e capas de álbuns clássicos. Os planos para o local incluem um DJ da casa e apresentações de artistas que estejam despontando no cenário musical. "Não estamos tentando reinventar o CBGB", disse Varvatos em entrevista esta semana. "Queremos apenas respeitar o passado e dar às pessoas a oportunidade de curtir o que havia aqui." "Soa um pouco cafona dizer isso, mas as paredes falam naquele lugar", acrescentou. Mas o chão já não vive grudento, o ar está limpo, e o banheiro está impecável. "Essa é a pergunta mais frequente: 'O que vocês fizeram com o banheiro?"', contou um porta-voz de Varvatos, recordando o banheiro do clube, conhecido por sua imundície. Ao lado do antigo clube, a galeria Morrison Hotel, que vende cópias de fotos de roqueiros famosos, tomou conta do espaço que antigamente era uma galeria de arte ligada ao CBGB. A preservação da essência do CBGB foi recebida com alívio por veteranos que frequentavam o clube, como Roberta Bayley, que trabalhou como porteira do CBGB nos anos 1970 e fotografou muitos dos músicos que passaram pelo local. Bayley, que vive perto do CBGB há mais de 30 anos, assistiu à transformação do bairro de Greenwich Village, onde fica a nova loja de Varvatos, de área inovadora e perigosa em bairro comercial caro. "Acho que todo o mundo temia que o lugar ficasse elegante e caro, mas está realmente cool", disse ela. Natural de Detroit, Varvatos lançou sua linha de moda masculina em 2000. Foi eleito duas vezes Estilista Masculino do Ano pelo Conselho de Estilistas de Moda dos EUA e possui seis butiques nos EUA, além de vender suas criações em lojas em todo o mundo. A nova loja foi aberta a fregueses há poucos dias. Sua inauguração em grande estilo está marcada para 17 de abril. As criações de Varvatos seguem o tema do punk vintage, com jaquetas de couro, botas, jeans batidos e camisetas. Mas os preços dificilmente estarão ao alcance de punks: uma jaqueta de couro custa 2.500 dólares. Um par de botas vintage sai por 400 dólares, e um jeans pode chegar a 285 dólares.