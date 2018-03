Estilista John Galliano prepara retorno com apoio de Oscar de la Renta--Vogue

O estilista britânico, demitido da Dior em 2011 depois que uma câmera o flagrou fazendo comentários antissemitas em um café de Paris, vai passar as próximas três semanas com De la Renta, enquanto se prepara para seu próximo desfile na New York Fashion Week, de acordo com notícia publicada no website vogue.co.uk.

"John e eu nos conhecemos há muitos anos e eu sou um grande admirador do seu talento", afirmou De la Renta, no texto Vogue.

A saída repentina de Galliano da posição da estrela em uma das marcas mais reconhecidas no mundo multibilionário da moda abalou o setor e deixou por vários meses a LVMH --o conglomerado dono da Dior e líder internacional no segmento de luxo-- sem um líder criativo de sua principal marca de alta costura.

O novo estilista-chefe da Dior, Raf Simons, apresentou sua primeira coleção prêt-à-porter em setembro de 2012.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um tribunal francês impõs a Galliano em 2011 uma multa de 6 mil euros (8 mil dólares), que foi suspensa, após considerá-lo culpado de comportamento antissemita. Galliano disse na época que o vício em drogas e bebida o deixou fora de controle.

"Ele tem se esforçado muito, e bem, para sua recuperação e estou feliz por lhe dar a oportunidade de reemergir no mundo da moda e reaclimatar-se em um ambiente onde tem sido tão criativo", disse De la Renta Vogue.

Depois de sua demissão da Dior, Galliano, de 52 anos, desenhou o vestido de casamento da modelo britânica Kate Moss. Houve rumores de que ele seria o novo diretor criativo da grife Schiaparelli, mas a informação foi desmentida, diz o texto da Vogue.

Galliano é amplamente considerado um dos nomes mais talentosos e criativos da moda. Seus desfiles para a marca que leva seu nome e para a Dior eram conhecidos pelo drama e beleza teatral.

"Não tenho palavras para agradecer a Oscar por passar um tempo com ele nos ambientes familiares de um estúdio de design", declarou Galliano, segundo a Vogue. "Seu apoio e fé em mim são (um ato) de humildade"

A editora da Vogue, Alexandra Shulman, afirmou que também está "encantada" com a notícia. "Oscar de la Renta é o rei do estilo uptown e John Galliano o príncipe do glamour romântico, por isso deverá ser uma combinação mágica", declarou ela Vogue. "Estou muito contente por John estar voltando à moda."

(Reportagem de Paul Casciato)