'Estilista das estrelas' considera Victoria Beckham mal-vestida Ela cruzou o Atlântico para tentar virar ícone da moda, mas na terça-feira Victoria Beckham, das Spice Girls, sofreu seu primeiro duro golpe ao ser considerada a celebridade mais mal-vestida de 2007 na lista do estilista Mr. Blackwell. "Numa monstruosidade mini e agarrada após outra, a emburrada 'Posh' [apelido de Victoria] pode realmente arruiná-los", disse Blackwell em sua lista anual de fiascos das estrelas da música, do cinema e da TV. Victoria se mudou em 2007 para Los Angeles junto com o marido, o jogador de futebol David Beckham. Louca por moda, um de seus objetivos era se firmar como alguém capaz de definir tendências nos EUA. Outra britânica, a cantora Amy Winehouse, ficou em segundo lugar na lista de Blackweel, que não perdoou suas muitas tatuagens, as minissaias e o penteado "bolo de noiva" da moça. "Colméias explodindo por cima, estampas esfarrapadas de bolinhas embaixo", resumiu ele. Em terceiro lugar veio a ex-estrela infantil Mary-Kate Olsen. "Ela parece um palito quebrado preso num furacão", definiu Blackwell, que divulga há 48 anos a lista das mais mal-vestidas. Blackwell iniciou sua carreira na década de 1950, teve uma grife durante 35 anos e desenhou trajes para estrelas mais velhas, como Jayne Mansfield, Peggy Lee e Jane Russell. Para ele, 2007 foi "um dos anos mais desastrosos para a moda na memória recente", salvo por algumas exceções citadas por ele: Madonna, Barbara Streisand, Elizabeth Taylor e até a rainha Elizabeth. Eis a lista das 10 mais mal-vestidas: 1. Victoria Beckham 2. Amy Winehouse 3. Mary Kate Olsen 4. Fergie 5. Kelly Clarkson 6. Eva Green 7. Avril Lavigne 8. Jessica Simpson 9. Lindsay Lohan 10. Alison Arngrim