Estilista bósnio cria linha Obama de ternos Um estilista bósnio apresentou uma nova linha de ternos para homens com a marca "Obama", inspirado na vitória do democrata Barack Obama nas eleições para presidente dos Estados Unidos. "Nós lançamos a nova linha de ternos masculinos do Obama como parte da coleção de outono 2008", disse Ahmet Curic, diretor-executivo de desenvolvimento da marca Borac, com sede na cidade de Travink, região central da Bósnia. Curic disse que, apesar de seus criadores não saberem quem venceria as eleições norte-americanas quando lançaram a linha, eles continuaram gostando do nome. "O nome Obama soa bem, as pessoas gostam", disse Curic à Reuters por telefone. Ele contou que as vendas da linha de ternos Obama estão vendendo bem na Bósnia, Croácia e Eslovênia. Borac é a marca de vestuário mais antiga da Bósnia, e trabalha com marcas européias como Hugo Boss, Karl Gross e Pierre Cardin. (Reportagem de Daria Sito-Sucic)