Estilista aposta no Art Déco para criar coleção da Têca

A fluidez das peças dedicam leveza a coleção. Vestidos longos e esvoaçantes, uma das principais apostas da marca e que já se consagraram em outras coleções da marca, trazem saias com profundas fendas, além dos decotes generosos em V. Essas peças, produzidas em seda, crepe e malha, contrastam com opções mais curtas e estruturadas, com uma pegada anos 60 que destacam a silhueta do corpo. O duo que promete fazer sucesso no próximo verão, croped + saia em comprimento midi, em cintura alta, também integravam a coleção da Têca. A sobriedade das cores, no entanto, é uma das características principais no movimento Art Dêco e Helô transferiu isso para a sua coleção: acinzentados, preto, nude e verde. O laranja ganha a responsabilidade de ser o foco de cor.

As estampas nas peças, outro item que merece atenção especial, foram criadas pela estilista exclusivamente para a coleção. A aposta está no trabalho do estilista Renan Serrano, da Trendt. Os desenhos geométricos que seguem linhas retas e estão presentes nos vestidos, blusas, camisetas e calças em malha e seda. Um leve toque de alfaiataria aparece nos coletes longos usado junto aos vestidos. O macacão longo e curti também está na lista de apostas da estilista para um verão 2015 chique e sofisticado.