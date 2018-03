ESTÉTICA DO BIZARRO

Para compensar o começo algo decepcionante da Mostra Aurora - com Ventos de Valls, de Pablo Lobato -, o evento reprisou ontem Doce Amianto. O filme, que já havia sido apresentado no fim de semana na mostra Transições, é uma produção da Alumbramento, do Ceará, com direção de Guto Parente e Uirá dos Reis.

Com os primos Luiz e Ricardo Pretti, Guto e Pedro Diógenes irromperam no cinema brasileiro, aqui mesmo, em Minas, com Estrada para Ythaca. E agora Guto está de volta como codiretor - e montador, roteirista, fotógrafo - desta fascinante incursão pelo imaginário gay.

O filme abre-se com uma citação de Walt Whitman que questiona os limites entre o que é ser marginal ou integrado (na vida social). De perto, ninguém é normal e o problema da maioria das abordagens de autores gays é que eles tentam, até por autoestima, ignorar o que é óbvio.

Isso não vale só para o cinema brasileiro. Por mais belo que seja, como poema audiovisual, Morte em Veneza não é um grande Luchino Visconti porque o cineasta compromete seu olhar com o do decadente Dirk Bogarde. Autores 'machos', como Robert Aldrich e John Huston, fizeram filmes muito mais densos - Triângulo Feminino e Os Pecados de Todos Nós. Os monólogos de Marlon Brando e Zorro David no segundo são verdadeiras peças de antologia, dignas de um gay punk como Jean Genet, por exemplo, que fez da marginalidade a sua norma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Doce Amianto conta a história dessa travesti que enlouquece ao ser rejeitada pelo amante. Ela tem uma amiga imaginária - Blanche (como Dubois?), que conta uma história (a sua?) livremente adaptada de um conto de Charles Bukowski, sobre sujeito cujo corpo marcado o leva a matar. Quando ele recupera sua forma 'normal' - sempre a normalidade em discussão -, as transgressões (tiroteios) o levam ao confronto com a autoridade.

Como experiência estética, a vibe do filme é radicalizar a bizarrice. E não se assemelha a nada no cinema brasileiro atual. Temos De Pernas pro Ar 2, grande estouro de bilheteria, O Som ao Redor, grande filme de autor, e Doce Amianto como um verdadeiro óvni.

O documentário de Pablo Lobato acompanha irmãos espanhóis que emigraram para o Brasil e voltam à Espanha. O pai, que havia sobrevivido à Guerra Civil, foi assassinado aqui. Ventos de Valls levanta questões pertinentes sobre as pequenas vidas e a grande História. O diretor não quer conduzir o olhar do espectador. É válido, mas também passa a impressão de que ele próprio não sabia o filme que fazia e foi descobrindo na montagem (com Luiz Pretti). Os personagens andam, falam, comem e cantam muito. Não se lembram das letras e isso direciona Ventos para discutir a lembrança. A família é um pouco a do diretor, por meio de sua mulher (e pesquisadora). O vetor termina sendo a filha de ambos, uma menina que Lobato não para de filmar. Ventos pode ser curioso como esforço para se encontrar um filme num material dispersivo. Com esforço, talvez virasse um filme de verdade.